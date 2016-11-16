Москва, 16 ноября, 2016, 22:30 — ИА Регнум. 18 декабря в Москве в третий раз пройдет церемония вручения премии «Папа Года». Организатор премии — фонд «Отцовство» — учредил премию в 2014 году для популяризации идеи семейных ценностей и ответственного отцовства. Любой житель России или организация может подать заявку и предложить своего кандидата на лучшего папу страны. Премий награждаются мужчины, но, как утверждают организаторы, активнее всех участвует в развитии ответственного отцовства женская аудитория — женщины со всей страны подают заявки на участие в премии своих супругов и близких.

Фонд «Отцовство»

Среди номинаций премии «Папа Года 2016» значатся: «лучший семьянин», «лучший отец» и «лучшая организация». Как сообщили в фонде «Отцовство», окончательный перечень номинаций сформируется во время приема заявок, так как возможно появление интересных кандидатов, которые заслуживают отдельного упоминания и отдельной номинации.

«Мы проводим эту премию в первую очередь для того, чтобы собрать наиболее выдающихся отцов со всей России и рассказать о них людям», говорит Виталий Петухов, директор по связям с общественностью Фонда «Отцовство».

«Мы хотим, чтобы общество видело примеры действительно достойных мужчин, которые заслуживают быть увиденными и услышанными всей страной, заслуживают быть образцом и эталоном настоящего отца, которые делают важные для своих и чужих семей, для общества дела, запускают и реализуют большие и маленькие проекты, творят, изобретают и тратят свое время, силы, энергию на то, чтобы наши дети росли в комфортной, благоприятной, безопасной среде, полной возможностей для роста и развития», подчеркивает Виталий.

Победитель в каждой номинации определяется решением жюри, состоящего из экспертов семейного сектора, общественных деятелей, представителей социально ориентированного бизнеса, органов государственной власти, медиа-персон. Церемония награждения состоится в Москве 18 декабря 2016 года.

Желающие подать заявку на участие в премии могут сделать это до 1 декабря на сайте папагода.рф.

Номинации Премии «Папа Года 2016»:

Лучший семьянин

Отец, который является примером в формирование крепкой и большой семьи, развитие талантов и способностей своих детей.

Лучший отец — общественный деятель

Человек, причастный к формированию инфраструктуры для развития детей или детского досуга.

Лучшая организация

Можно номинировать коммерческую/некоммерческую организацию, реализовавшую в течение года проекты в сфере поддержки отцовства.

Окончательный перечень номинаций сформируется во время приема заявок, так как по опыту прошлых лет проведения Премии, обязательно будут интересные кандидаты, которые заслуживают отдельного упоминания и отдельной номинации.

Победитель в каждой номинации определяется решением жюри, состоящего из экспертов семейного сектора, общественных деятелей, представителей социально ориентированного бизнеса, органов государственной власти, медиа-персон. Церемония награждения состоится в Москве 18 декабря 2016 года.

Как будет проходить конкурс?

До 1 декабря идет прием заявок на сайте папагода.рф

1−18 декабря Экспертный Совет — выдающиеся отцы и общественные деятели — определят 50 лучших номинантов.

18 декабря Жюри — известные персоны — выберут 9 призеров и 1 победителя.

В прошлом году в Премии приняли участие более 500 номинантов. Заявки на участие подавали мужчины, их жены и дети, а также коллеги по работе и даже жители одного с ними города.

Каждая заявка — это отдельная история любви, признания, уважения, гордости и благодарности. Самыми трогательными являются истории «про мужей и отцов», то есть заявки от имени жен и детей.

Из заявок номинантов, вошедших в шорт-лист.

«Родители — это самое ценное, что есть у каждого человека. Они заботятся о нас с рождения и стараются научить нас всему тому, что умеют сами и что обязательно пригодится нам в жизни. Во многих семьях груз воспитания в большей части ложится на плечи мам, но в моей семьей эту ответственность с самого начала взял на себя папа. Он с детства воспитывал во мне уверенность в себе, трудолюбие, усидчивость, научил выражать собственное мнение, не бояться общаться с новыми людьми и свободно чувствовать себя в любой ситуации. Научил меня фото и видео съёмке, отдал в музыкальную школу, которую я закончила с красным дипломом. Мой папа является для меня большим авторитетом и именно поэтому я, как и он, стараюсь принимать активное участие в жизни школы и города, всегда слушаю его советы и замечания.» (Номинант: Громов Александр Николаевич).

«Выдающийся ли мой отец? Да. Но я не могу кричать об этом на всю страну. Это слишком личное глубокое ощущение. Для меня он герой. Самый настоящий. Эта нежная благодарность раскатывается по моей душе всю мою сознательную жизнь. А почему он для меня герой? Наверное, потому что он всегда был рядом. Наша печальная статистика говорит о том, что в России отец проводит с ребенком 6 минут в день. Мне это незнакомо. Да и брат с сестрой удивились бы, услышав эти цифры. Потому что наш папа всегда с нами. Все свободное от работы время он проводит с семьёй. Он всегда поможет, поддержит. Он настоящий мужчина, всегда сдержит свое слово. А главное, что он очень сильно любит маму.» (Номинант: Эдуард Владимирович Ведерников)

«Мы живем в Петербурге. В нашей семье четверо несовершеннолетних детей, и папа, обеспечивая интересы всей семьи в соответствии со своим профессиональным опытом и здравым смыслом, не обделяет вниманием никого. Чтобы ни происходило мы всегда вместе, и этим он делает нас счастливыми.» (Номинант: Кашкаров Андрей Петрович)

«Для нас самым сильным, красивым, мужественным, добрым и умным является наш любимый папа. Папе 54 года, он работает грузчиком на мясоперерабатывающем комбинате. Часто он приходит с работы поздно, а иногда и вовсе сутками работает, но никогда не жалуется. Когда мы спрашиваем у него, устал ли он, он отвечает, что когда видит наши лучезарные улыбки и добрые глаза, то усталость снимает как рукой!» (Номинант: Латыпов Наиль Рашидович)

«Мой папа много знает. Мне нравится, что если я спрашиваю что-то он никогда не скажет: я не знаю. Он либо знает, либо говорит «давай посмотрим вместе». Он большой и сильный, а еще он добрый. Папа очень нас любит и учит меня помогать с сестренками, Лилькой и Викой. Я думаю, маме с папой повезло. Он очень добрый. Мне кажется, доброта это очень важно.» Маша Санатовская, 8 лет. (Номинант: Александр Санатовский).

«Герой. Слово, которое употребляется в отношении человека, совершившего экстраординарные поступки, которые оказали неоценимую помощь другим людям. Но наш герой с нами каждый день. И каждый день он доказывает нам свою любовь, самоотверженность и готовность поступиться всем ради семьи и нас, детей. … Иногда мне очень тяжело и грустно слышать рассказы сверстников, друзей про их отцов, которые не уделяют им достаточно внимания (либо вообще отсутствуют). В такие моменты я осознаю в полной мере, что наш папа — это сокровище, которым мы обладаем. Для нас он настоящий Герой! Лучше него нет на свете мужчины! И мы, его семья, безумно-безумно любим его!» (Номинант: Андрей Петровский).

Номинантами являются представители всех видов профессий: спортсмены, предприниматели, менеджеры, учителя, врачи, рабочие, общественные деятели, чиновники, творческие люди, и многие другие. Этих людей объединяет лишь одно — статус отца и осознание своей роли в жизни детей. Премия «Папа Года» учреждена, чтобы открыть и признать яркие положительные примеры осознанного отцовства. Отец в жизни каждого человека — один из главных людей с самого детства.

Мероприятие проходит при поддержке Правительства г. Москвы, МОО «Союз отцов», Союза Женщин России, Национальной Родительской Ассоциации, Общественной Палаты РФ, Государственной Думы РФ.