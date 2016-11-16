Рим, 16 ноября, 2016, 22:30 — ИА Регнум. Экономический советник премьер-министра Италии Маттео Ренци заявил, что Рим не будет менять свои бюджетные планы ради ЕС, сообщает 16 ноября Reuters.

rockcohen Флаг ЕС

Италия и еще пять стран находятся под угрозой невыполнения бюджетных правил ЕС, о чем свидетельствуют проекты бюджетов этих стран на 2017 год. Советник Ренци заявил, что власти не собираются менять свой бюджет, ради удовлетворения бюрократии ЕС, однако они готовы отстаивать свою позицию и убеждать коллег в Брюсселе.

Одним из важнейших требований ЕС к бюджетам членов блока является поддержание дефицита бюджета на уровне не выше 0,5% ВВП. В Италии дефицит бюджета на 2017 год составит 2,2%

Рим объясняет свой дефицит расходами на мероприятия связанные с обустройством жизни беженцев, хлынувших в страну, а также с затратами на преодоление последствий землетрясений.

Напомним, Италия является одной из ведущих экономик Европейского союза. Проблема мигрантов, актуальная и для таких лидеров ЕС как Германия и Франция, играет не последнюю роль в данном кризисе.