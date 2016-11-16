Бразилиа, 16 ноября, 2016, 22:27 — ИА Регнум. Несколько десятков участников антиправительственных протестов ворвались в зал заседаний нижней палаты бразильского парламента, сообщает Reuters.

Fabiana Domingues de Lima Бразильский парламент

По информации агентства, сотрудники охраны парламента пытаются удалить протестующих из зала заседаний. Наиболее активные из манифестантов проникли на места спикера и лидеров фракций.

Требования протестующих не сообщаются, но указано, что некоторые из них выкрикивают призывы отменить планы приватизации, принятые правительством Мишела Темера.