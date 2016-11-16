Санкт-Петербург, 16 ноября, 2016, 22:16 — ИА Регнум. Полузащитник молодёжной команды киевского футбольного клуба «Динамо» Даниил Лисовой получил российское гражданство, сообщает Sportarena.com.

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Санкт-Петербургский футбольный клуб «Зенит» уже внес 18-летнего футболиста в свою официальную заявку под 64-м номером. Стоит отметить, что в базе данных Федерации футбола Украины (ФФУ) Лисовой значится как гражданин России.

Напомним, в начале ноября 2016 года главный тренер «Зенита» Мирча Луческу заявил, что петербургский клуб договорился о переходе в свою команду одного из воспитанников киевского «Динамо», хотя имя футболиста тогда не назвал.