Рязань, 16 ноября, 2016, 22:07 — ИА Регнум. Бывшие топ-менеджеры — председатель правления и его заместитель — ликвидированного банка задержаны в Рязани по подозрению в хищении более полумиллиона долларов США и 116 тысяч евро. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 ноября в пресс-службе МВД. О каком именно банке идет речь, не уточняется.

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«Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с Прокуратурой Рязанской области, УФСБ России по Рязанской области, УЭБиПК УМВД России по Рязанской области задокументирована противоправная деятельность бывших руководителей одного из коммерческих банков, лишенного лицензии в июле 2016 года», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным полиции, высокопоставленные сотрудники банка, изготовив подложные документы, похитили 578,6 тысяч долларов США и 116 тысяч евро.

В отношении экс-банкиров возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ.

В настоящее время правоохранительные органы провели обыски по месту жительства подозреваемых, а также в офисах компаний, которые могли иметь отношение к совершению противозаконной деятельности. Изъята бухгалтерская документация, электронные носители информации, черновые записи.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения для них.

ИА REGNUM отмечает, что летом 2016 года Центральный банк отобрал лицензию на осуществление банковских операций у одного из рязанских банков — «Ринвестбанка». Такое решение было принято в связи с тем, что банк полностью утратил собственные средства (капитал). Кроме того, «Ринвестбанк» был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций. Позже Арбитражный суд признал организацию банкротом.