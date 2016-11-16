Прага, 16 ноября, 2016, 22:07 — ИА Регнум. «Россия будет пытаться повлиять на парламентские выборы в Германии осенью 2017 года, предупреждает немецкая контрразведка. Глава Федерального ведомства по защите конституции Ханс-Георг Маасен подозревает, что Москва намерена манипулировать общественным мнением в ФРГ!, пишет газета Týden.

Michael «BuZZeR» Kadykov Параноя

«У нас сложилось впечатление, что Москва стремится повлиять на общественное мнение и процессы принятия решений в Германии. Это может произойти уже в следующем году, и это нас серьезно беспокоит. Это часть гибридной войны России против ЕС», — цитирует издание Маассена.

Берлин считает, «что Москва намерена вмешаться в электоральный процесс в Германии, как сделала это недавно в США. Маассен напомнил о том, как в прошлом году российские СМИ сообщали о русской 13-летней девочке Лизе из Берлина, которую якобы похитили и изнасиловали иммигранты. Немецкое правительство это опровергло и утверждает, что ничего подобного не было. Это была целенаправленная кампания по дезинформации, управляемая из России. Как и интернет-атаки русских хакеров, клевета и дезинформация являются частью гибридной стратегии Кремля. Правительство Соединенных Штатов в октябре официально обвинило Россию в кибер-шпионаже и попытках сорвать президентские выборы в США. Москва тогда отвергла все обвинения».

Маассен указал на необходимость публично разоблачать российские информационные кампании. По его словам, «когда люди понимают, что информация, которую они получают, неправдива, то ядовитая ложь теряет свою эффективность», добавляет газета.