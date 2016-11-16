Берлин, 16 ноября, 2016, 22:02 — ИА Регнум.



Mil.ru Российская гуманитарная помощь Сирии

«Президент России Владимир Путин в Сирии посылает вновь избранному президенту США Дональду Трампу четкий сигнал. Хотя оба они взяли на себя обязательство сотрудничать в урегулировании сирийского конфликта, но в то время как Трамп готовится к вступлению в должность, Путин осуществляет в Сирии крупномасштабные боевые действия, используя единственный российский авианосец», — пишет журнал Spiegel.

Как пишет издание, «избрание Трампа американским президентом воспринималось как начало перезагрузки российско-американских отношений». В своем первом телефонном разговоре президенты России и США договорились о нормализации отношений между своими странами. Москва выразила намерение наладить диалог с новой американской администрацией на основе «равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга», заявили в Кремле. Обе страны также договорились объединить усилия «в борьбе с врагом номер один: международным терроризмом и экстремизмом». «При этом Россия продолжила наносить массивные воздушные удары по целям в Сирии. В обстрелах участвуют даже несколько морально устаревший единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» и фрегат «Адмирал Григорович». Для российского авианосца это первая боевая миссия».

«Участие российских военно-морских сил в ударах по Алеппо в очередной раз показывает, насколько сомнительными являются утверждения Кремля о готовности положить конец войне в Сирии. При этоv российское Министерство иностранных дел еще называет обоснованные серьезные опасения НАТО по поводу поведения России в Сирии «беспочвенными» и «абсурдным», — добавляет журнал.