Москва, 16 ноября, 2016, 21:45 — ИА Регнум. Процесс консолидации должен проходить вокруг системы ценностей, а не конкретной личности. Идеология не должна быть слишком сложной, а понятийный аппарат не должен быть размытым. Об этом заявил шеф-редактор аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик, выступая 16 ноября на круглом столе «Актуальные вопросы консолидации современного российского общества», который состоялся в пресс-центре ИА REGNUM.

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Как и другие участники заседания, он указал, что актуальным вопросом консолидации является определение, вокруг чего необходимо объединяться: «В СССР эти вопросы были решены на начальном этапе, в период Гражданской войны. Несмотря на внутриэлитную раздробленность (прим. — противостояние И.В. Сталина и его оппонентов), для народа эта актуальная проблема была решена на базе тех идей, которые внедряли большевики. Это были достаточно хорошие идеи. Они привели к социально-экономическому развитию. Например, появился доступ к образованию, который способствовал развитию промышленности, научным открытиям, в частности, полетам в космос».

Однако при этом Баранчик отметил, что система ценностей и идей в СССР была крайне сложная, в отличие от так называемой «американской мечты», что, возможно, сказалось на распаде государства и потери веры в идеологию.

Он согласился с мнением другого участника круглого стола, генерального директора, главного редактора «ТПП-Информ», доктора исторических наук, профессора Сергея Небренчина, о том, что колоссальная разница в доходах и уровне жизни населения не может способствовать консолидации: «Цели не могут совпадать у представителей элиты, которые получают, условно говоря, десятки или сотни миллионов, с людьми из российской глубинки или даже из Москвы, которые еле концы с концами сводят. Кто будет воевать за страну? Во имя чего?».

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Кроме того, он указал на размытость понятийного аппарата, вокруг которого в настоящее время пытаются консолидировать население. Например, идея патриотизма понимается по-разному либералом, консерватором и т.д. Юрий Баранчик также отметил, что объединение вокруг личности, в том числе и президента, не сможет стать стабильным, так как процесс консолидации зависит от человека, а не общих идей.

Наконец, эксперт выделил ряд принципов, согласно которым может проходить процесс консолидации: социальная справедливость и равенство, а также реализация творческого потенциала.

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Напомним, сегодня, 16 ноября, в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол «Актуальные вопросы консолидации современного российского общества», организаторами которого выступили: ИА REGNUM, Медиагруппа «ТПП-Информ», Ассоциация «Аналитика». Заявленная основная цель мероприятия — согласование подходов к консолидации общества в условиях нарастающих угроз развитию и национальной безопасности России. В частности, участники заседания выразили позицию, что объединяющим фактором должны стать общие стратегические цели — осуществление национальных интересов, сформулированных в п.30 Стратегии национальной безопасности РФ.