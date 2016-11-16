Псков, 16 ноября, 2016, 21:37 — ИА Регнум. В Псковской области по делу о ЧП в Стругах Красных, в результате которого погибли двое 15-летних подростков, следователи провели обыски в органах и учреждениях системы образования региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, обыски прошли в областном и городском управлениях образования, комиссии по делам несовершеннолетних, а также в школе, где обучались погибшие.

Pixabay.com Влияние Сети

Допрошены начальник управления образования Псковской области Александр Седунов, преподаватели школы, в которой учились подростки, и их одноклассники.

Также следствие тщательнейшим образом изучает влияние на подростков различных сообществ в социальных сетях в интернете.

Читайте также: Учеников псковских школ начнут отслеживать в соцсетях

Кроме того, в лицензионно-разрешительной службе изъята документация на владельцев оружия, которые уже дали показания. «Следователям предстоит дать правовую оценку действиям этих лиц на предмет обеспечения надлежащих условий по его хранению», — сообщили в региональном следственном управлении СКР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября 15-летние юноша и девушка, 9-классники одной из школ Пскова, погибли в одном из дачных домов посёлка Струги Красные. Тремя днями ранее они сбежали из дома в Пскове, в дачном доме в Стругах Красных вскрыли сейф с оружием и боеприпасами, а когда их нашла полиция, открыли прицельный огонь по полицейской автомашине. Переговоры полицейских с подростками завершились безуспешно, было принято решение о штурме дома с привлечением сотрудников СОБР отдела Росгвардии по Псковской области. Но внутри дома сотрудники спецподразделения обнаружили подростков уже мёртвыми с огнестрельными ранениями. По данным СКР, юноша сначала застрелил девушку, а затем покончил с собой.

По факту ЧП в Стругах Красных расследуется уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

Напомним, о происходящем подростки сообщали на своих страницах в социальных сетях и вели видеотрансляцию в интернете в онлайн-режиме.