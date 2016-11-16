Ставрополь, 16 ноября, 2016, 21:20 — ИА Регнум.



Пресс-служба Ставропольского государственного аграрного университета Конкурсантки Мисс студенчество России — 2017

Титул Мисс Студенчество России — 2016 завоевала представительница Республики Татарстан — Диляра Ялалтынова. Она признана самой умной, красивой, талантливой и спортивной студенткой страны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ставропольского государственного аграрного университета.

Девушка учится в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Она уже носит ни один титул победительницы разных конкурсов, среди которых «Мисс Татарстан-2016», «Краса студенчества Татарстана».

Теперь Ялалтынова представит России на Всемирном фестивале молодежи и студентов и международном конкурсе «Королева Весна — 2017» в Минске.

Всего в конкурсе приняли участие 38 девушек из разных регионов России.

Впервые на десятом юбилейном конкурсе Мисс студенчество вручали короны федеральных округов. Победительницами стали Кристина Радченко (Приморский край), Чимис Монгуш (Республика Тува), Екатерина Попкова (Челябинская область), Ангелина Эйндржейчак (Пензенская область), Виолетта Маурер (Калининградская область), Кристина Шубина (Волгоградская область), Татьяна Шутяк (Липецкая обасть). Милана Тхамокова из Кабардино-Балкарии стала красавицей СКФО.

«Первой Вице-мисс Студенчество России — 2016» стала Валерия Волкова из Саратовской области. Юлия Девяткова из Тюменской области стала «Второй Вице-мисс Студенчество России — 2016». «Вице-мисс Студенчество России — 2016» стали магистрант факультета механизации сельского хозяйства СтГАУ Анастасия Казакова и Ирина Говердовская (Республика Мордовия).

Приз от «Веб-Космос» получила Наталья Забалуева (Республика Чувашия). Приз зрительских симпатий завоевала Ирина Говердовская (Республика Мордовия), набравшая интернет‑ и SMS-голосованием 4880 голосов.

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Напомним, в Ставрополе проходит III Общероссийский форум «Россия студенческая» и очный этап Российской национальной премии «Студент года — 2016». Также в рамках студенческих мероприятий состоялся конкурс, на котором выбрали Мисс студенчество России — 2016. Все эти форумы собрали в Ставрополе более 700 студентов со всей России.