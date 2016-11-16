Варшава, 16 ноября, 2016, 21:17 — ИА Регнум. Польские судмедэксперты опубликовали первые результаты вскрытия тела президента страны Леха Качиньского, погибшего в 2010 году в авиакатастрофе Ту-154 под Смоленском, сообщают «Известия».

Official website of the President of Poland Лех Качиньский

Согласно результатам вскрытия, смерть Качиньского наступила в результате серьезных повреждений внутренних органов, переломов костей и тяжелой травмы головы. Судмедэксперты подтвердили, что обследованная ими часть эксгумированного тела действительно принадлежит погибшему при авиакатастрофе президенту Польши.

Напомним, президентский самолет Ту-154 разбился 10 апреля 2010 года близ военного аэродрома Смоленск-Северный. Президент Польши Лех Качиньский, его жена и часть руководства страны летели на мемориальные мероприятия в Катынь. На борту самолета находились 88 пассажиров и восемь членов экипажа. В сложных метеоусловиях экипаж самолета пренебрег указаниями диспетчера и вопреки им попытался приземлиться. В результате столкновения с деревьями самолет разбился. Из пассажиров и пилотов в живых не осталось никого.