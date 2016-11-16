Вашингтон, 16 ноября, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Чак Шумер избран в качестве нового лидера Демократической партии в Сенате США, сообщает 16 ноября Reuters.

Schumer.senate.gov Чак Шумер

65-летний Шумер заменит Гари Рида. Республиканцы также выбрали своего лидера, им останется Митч Макконелл, сенатор от штата Кентукки.

Новый лидер демократического меньшинства в Сенате заявил: «Мы готовы на конструктивное сотрудничество с республиканским большинством Сената, а также с избранным президентом Дональдом Трампом. В тех вопросах, по которым мы согласны с Трампом, мы будем работать, где нет — будем вести полемику».

Ранее 8 ноября республиканская партия получила большинство мест в Палате представителей Конгресса США и в Сенате.