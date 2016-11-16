Москва, 16 ноября, 2016, 21:13 — ИА Регнум. Консолидация российского общества должна проходить с целью сохранения и развития нации, а также для повышения качества жизни населения России. В этом контексте можно использовать утвержденные национальные интересы и стратегические приоритеты, которые были прописаны в Стратегии национальной безопасности, принятой в конце 2015 года. Об этом заявил член совета по информационной безопасности Ассоциации «Аналитика» Сергей Фотин, выступая на круглом столе «Актуальные вопросы консолидации современного российского общества», который состоялся 16 ноября в пресс-центре ИА REGNUM.

Леон Петросян Разлом

«Ключевой вещью для консолидации общества является целеполагание. Необходимо определить, зачем и для чего это нужно», — заявил эксперт, отметив, что сейчас такими целями может являться стремление сохранить и развить нацию, защититься от деградации, а также повысить качество жизни, как материального, так и духовного.

Сергей Фотин согласился с мнением других участников круглого стола, что на российское общество значительно влияют внешние факторы. В этом контексте представитель Ассоциации «Аналитика» указал на изменения в мировой повестке, которые могут благоприятно повлиять на процесс консолидации: «В случае, если бы победила Хиллари Клинтон, объединяться пришлось в экстремальных условиях, но расслабляться не стоит».

«Движение снизу и сверху нужно четко обозначить: кто делает и для чего. Необходимо разъяснять эти вещи в информационном поле, рассказывать об основных принципах», — заявил Сергей Фотин, согласившись с идеей другого участника стола, Геннадия Мезенцева, о внедрении принципа справедливости.

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Отвечая на вопрос, кто и как должен проводить консолидацию, эксперт выделил два направления. Одно относится к представителям власти, которые обладают ресурсами. Она, в частности, должна помочь в определении стратегии развития. Другое направление — само общество. Однако, как считает член совета по информационной безопасности Ассоциации «Аналитика», в этом случае процесс объединения усложнен рядом факторов: «Обществу труднее консолидироваться. Оно находится под информационным давлением. Более того, оно не готово к консолидации, даже, несмотря на наличие благоприятных условий».

Кроме принципа справедливости для объединения российских граждан следует использовать прописанные в п. 30 в принятой в конце прошлого года Стратегии национальной безопасности интересы и приоритеты, подытожил Сергей Фотин.

Напомним, сегодня, 16 ноября, в пресс-центре ИА REGNUM состоялся круглый стол «Актуальные вопросы консолидации современного российского общества», организаторами которого выступили: ИА REGNUM, Медиагруппа «ТПП-Информ», Ассоциация «Аналитика». Заявленная основная цель мероприятия — согласование подходов к консолидации общества в условиях нарастающих угроз развитию и национальной безопасности России. В частности, участники заседания выразили позицию, что консолидировать общество следует посредством вовлечения граждан и общественные объединения в общее дело — реализацию стратегии развития России.