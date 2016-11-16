Ижевск, 16 ноября, 2016, 21:07 — ИА Регнум. Проект строительства моста через Каму в Удмуртии подорожал на 400 млн рублей в связи с экологическими нормативами. Об этом заявил глава ООО «Региональная инвестиционная компания» (РИК), которая является концессионером проекта, Александр Забарский, сообщает Udm-info.

Udmurt.ru Мост через Каму. Май 2016

«Изменились нормативы экологические. То есть, допустим, шумозащитные экраны появились. Их в составе проекта не было. Раньше было предусмотрено в этих домах, где живут сельские жители, поменять окна на пластик. Сейчас нормативы изменились, шумозащитные экраны поставили. Ну и цена — разница на несколько порядков», — пояснил он.

Финансовые сложности в ходе реализации проекта возникли по вине банка «Пересвет». По словам Забарского, средства для финансирования проекта хранились в этом банке. Кроме того, представитель концессионера заверил, что задолженность по заработной плате перед строителями, работавшими на объекте, будет погашена на следующей неделе.

Напомним, проект предусматривает строительство автодорожного мостового перехода через Каму, включающего большой автодорожный мост через реку Кама с подходами, мостовой переход через реку Буй с подходами, еще два небольших моста через реки Вагановка и Камбарка. Стоимость строительства оценивается в 14 млрд рублей. По концессионному соглашению более 10 млрд рублей — средства инвестора, 2,5 млрд рублей — средства инвестиционного фонда РФ и около 1,3 млрд рублей — средства бюджеат Удмуртии. Согласно постановлению республиканского правительства, проезд по мосту через Каму обойдется в сумму от 326 рублей до 1 468 рублей, стоимость проезда по двум мостам — через Каму и Буй — составит от 489 до 2 202 рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, открытие моста было запланировано на сентябрь 2016 года. В связи с финансовыми трудностями, возникшими у концессионера сдачу объекта отложили. Сообщалось о задержке выплат заработной платы строителям объекта, о возникновении задолженности перед подрядными организациями.

Рабочее движение по мосту открыли 7 ноября, пока по мосту можно ездить бесплатно — до организации пунктов приема платы, которая намечена на март 2017 года. Сдать объект в эксплуатацию планируется в июле следующего года.

В то же время, в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора отметили, что такого понятия как «рабочее движение» не существует. Таким образом, эксплуатация моста до сдачи незаконна.

Кроме того, подрядная организация ООО «Мостострой-12» внесла в проект ряд изменений, в связи с которыми было необходимо провести экспертизу проектной документации. За указанные нарушения суд обязал генподрядчика выплатить штраф в размере 51 тыс. рублей.