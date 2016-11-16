Берлин, 16 ноября, 2016, 20:59 — ИА Регнум. Действующий президент США Барак Обама 18 ноября в Берлине обсудит с главами пяти европейских государств вопрос о продлении антироссийских санкций, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Кроме президента США, во встрече примут участие канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министры Великобритании Тереза Мэй, Испании Мариано Рахой, Италии Маттео Ренци.

На встрече будут обсуждаться вопросы введения новых санкций в отношении России в связи с ситуацией в Сирии.

Стоит отметить, что лидеры Евросоюза и США не исключают ситуации, в которой Европа продлит санкции, а администрация нового американского президента затем отменит их.