Нижний Новгород, 16 ноября, 2016, 20:51 — ИА Регнум. В Нижегородской области сразу 18 человек предстанут перед судом за незаконное обналичивание денег.

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Как сообщили ИА REGNUM в прокуратуре, преступники за денежное вознаграждение предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по кассовому обслуживанию и инкассации денежных средств.

Подобная деятельность отнесена к банковским операциям. Необходимой лицензии на ее осуществление у преступников не было.

В ходе задержания у подозреваемых было изъято большое количество банковских карт, оформленных на граждан Нижнего Новгорода, и печатей юридических лиц.

В прокуратуре напомнили, что участие граждан в деятельности по незаконному обналичиванию денежных средств влечет наступление уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет.

В отношении участников преступной группы возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление банковской деятельности без регистрации и специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере»).