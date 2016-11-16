Санкт-Петербург, 16 ноября, 2016, 20:52 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия не нашла достаточных оснований для отмены выборов депутатов Государственной думы в одномандатном округе №217 в Санкт-Петербурге, где баллотировалась от «Партии роста» Оксана Дмитриева, проигравшая единороссу Михаилу Романову. Об этом сегодня, 16 ноября, на заседании ЦИК заявила председатель комиссии Элла Памфилова, передает корреспондент ИА REGNUM.

O. Dmitrieva Оксана Дмитриева

«Достаточных оснований для отмены итогов выборов мы не находим», — сказала Памфилова.

При этом в ЦИК подчеркнули, что на данный момент решение о пересмотре или отмене результатов голосования, согласно российскому законодательству, находится исключительно в компетенции судебных органов. «В данной ситуации вопрос отмены и результатов, и итогов находится в компетенции суда», — сказала секретарь ЦИК Майя Гришина.

Центризбирком изучил видеоматериалы с более чем 200 участков по жалобе Дмитриевой и пришел к выводу, что на многих УИК имели место процедурные нарушения, которые, впрочем, часто не влияли на исход голосования.

Однако на нескольких десятках участков из-за наблюдавшихся нарушений действительно невозможно установить волю избирателей, считают в ЦИК. По словам Гришиной, члены участковой комиссии подсчитывали бюллетени таким образом, что не было «никакой возможности проконтролировать, что происходит», не внося данные в увеличенную форму протокола и не оглашая результаты.

В проекте постановления ЦИК перечислил 22 участка, где, на взгляд членов Центризбиркома, можно сомневаться в результатах голосования. В этом случае, возможно, следует пересчитать имеющиеся бюллетени, если такое решение вынесет суд.

«Так как мы видели ситуации, когда бюллетени подсчитывали, но непонятно как составляли протокол. Очевидно, что бюллетени упакованы, но насколько они актуализированы в юридическую форму, совершенно не удается установить. <…> По этим участкам есть основания для серьезных сомнений, которые могут быть устранены путем пересчета», — сказала Гришина.

Депутат петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева на заседании настаивала, что характерные нарушения наблюдаются на 25% участков в округе, в связи с чем она считает недостаточным тот перечень УИК, который указан в проекте постановления ЦИК. Элла Памфилова согласилась несколько расширить этот список теми участками, председатели которых уже были уволены по решению Горизбиркома Петербурга в связи с нарушениями процедуры подсчета голосов. Кроме того, Памфилова потребовала заявить «активную позицию» Центральной избирательной комиссии, которой могут руководствоваться судебные органы.

«Мы четко заявляем позицию о том, что основания (для пересчета голосов — прим. ред.) есть, и при рассмотрении в суде позиция ЦИК по данным участкам может быть, надеюсь, учтена», — подчеркнула Элла Памфилова. Сейчас два районных суда Петербурга рассматривают иски Дмитриевой в связи с нарушениями на парламентских выборах 18 сентября в округе №217.