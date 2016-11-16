Ставрополь, 16 ноября, 2016, 20:44 — ИА Регнум.



jason.lengstorf Жим штанги лёжа

Спортсмен из Тюмени Андрей Буравцов в рамках конкурса «Студент года — 2016» поставил рекорд России по жиму штанги лежа в поддерживающем устройстве среди юношей. Он выжал штангу весом в 120 кг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении по информации и связям с общественностью СКФУ.

Андрей Буравцов участвует в конкурсе в номинации «Спортсмен года». Парень рассказал, что с детства занимался различными видами спорта, начиная с футбола.

«Я занимался жимом штанги лежа, постепенно достигал высоких результатов: выиграл чемпионат области, потом чемпионат России, устанавливал два раза рекорд Европы, так дошло до мира. Мой прежний рекорд — 115 кг, а сегодня я осуществил свою мечту и выжал штангу весом в 120 кг», — рассказал спортсмен.

Премия «Студент года — 2016» проходит в Ставрополе в рамках III Общероссийского форума «Россия студенческая».

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Напомним, премия будет присуждаться в 13 номинациях. Ее соискателями стали более 300 лучших студентов из 64 субъектов Российской Федерации — от Дальнего Востока до Калининграда.

Победители смогут получить грант на обучение и возможность поработать над различными образовательными проектами федерального и международного уровня.

Соревнования по номинациям прошли в формате самопрезентации. Участникам предстояло коротко, но ёмко рассказать о себе, обозначить свои самые главные достижения. Конкурсанты поражали своими успехами в самых различных направлениях: кто-то организовал собственный детский сад, кто-то основал молодёжный театр, а кто-то продвигает современную науку.

Вопросы экспертов помогли раскрыть стремления конкурсантов: они хотят стать превосходными специалистами, быть полезными членами общества, развивать современное искусство и формировать поколение заинтересованной и разносторонней молодёжи.

В рамках работы конкурса прошли мастер-классы и встречи с экспертами Премии — известными культурными и общественными деятелями. Завтра назовут имена победителей премии «Студент года».

Форум «Россия студенческая» в Ставрополе собрал более 700 участников. Они проходят обучение по семи направлениям работы Ассоциации студентов и студенческих объединений России: «Студенческое самоуправление», «Компетенции», «Команда», «Интеллект», «Патриот», «Медиа» и «Творчество».

В рамках форума запланированы встречи и дискуссионные площадки с политиками, общественниками и представителями органов власти.