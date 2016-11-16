Москва, 16 ноября, 2016, 20:21 — ИА Регнум. Арест бывшего министра экономики Алексея Улюкаева и обвинение его в крупной взятке являются странными, заявил журналистам глава Сбербанка Герман Греф.

Kremlin.ru Герман Греф

По его словам, оценивать ситуацию без дополнительной информации бессмысленно. Из сообщений СМИ Греф никаких выводов сделать не может, поэтому не хочет давать комментариев.

Греф не ответил, повлияет ли арест Улюкаева на имидж процесса приватизации российских государственных активов, поскольку считает это сложными параллелями, которые не готов строить.

Напомним, Греф и Улюкаев давно знакомы друг с другом по работе в финансово-экономическом блоке правительства и часто выступали вместе на международных конференциях и дискуссиях по макроэкономической тематике.