Москва, 16 ноября, 2016, 20:10 — ИА Регнум. Депутаты от Общероссийского народного фронта (ОНФ), выступившие с таким предложением, теперь намерены внести в Госдуму законопроект, закрепляющий понятие «региональное СМИ», что позволит обеспечить целевое распределение бюджетных денег.

Duma.gov.ru На расширенном заседании фракции «Единой России»

«Мы благодарны коллегам-депутатам за то, что они согласились поддержать региональные средства массовой информации, многие из которых в нынешней экономической ситуации работают в режиме выживания, не зная наверняка, сумеют ли они оплатить услуги типографии, купить бумагу даже в следующем месяце. При этом небольшие редакции, к примеру, районных газет по-прежнему остаются для местного населения единственным источником информации о том, что происходит в муниципалитете, местом, куда можно обратиться со своим вопросом и проблемой. Напомню, что доступ к интернету в сельской местности имеют лишь 12% жителей. А независимые региональные СМИ — это уникальные площадки, где возможен критический взгляд на действия местных органов власти и отдельных чиновников», — отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

В 2015 г. сумма грантов для СМИ, реализующих социально значимые проекты для населения, была увеличена в 3 раза по сравнению с предыдущим годом — с почти 100 до 280 млн рублей.

Такое решение было принято после того, как региональные журналисты на первом Медиафоруме ОНФ подняли перед главой государства вопрос о выживании региональной прессы в условиях резкого роста тарифов на доставку газет «Почтой России». В результате увеличения финансирования печатной прессы в 2015 году господдержку получили 502 региональных и местных издания, в 2016 году государственные субсидии в размере 265 млн рублей получили 553 СМИ. Однако в проекте бюджета на 2017 год была заложена беспрецедентно маленькая сумма на господдержку печатных СМИ — в 5 раз меньше, чем в два предыдущих года — 56 млн рублей.

Активисты ОНФ не раз поднимали эту тему и говорили, что такое решение несомненно приведет к падению тиражей печатных изданий, закрытию региональных и местных редакций, которые не могут существовать без финансовой помощи государства в столь сложный с экономической точки зрения период. Тем более что до сих пор остаются неисполненными поручения президента РФ о недопущении роста цен на целлюлозно-бумажную продукцию и сдерживанию роста тарифов «Почты России». В результате расходы редакций растут, рекламные же поступления сводятся к минимуму.

«Мы не устаем говорить на самых разных уровнях, что закрытие газет или перевод их в электронную версию снизит доступность информации для граждан и уровень коммуникации государства с населением. С учетом всех экономических причин господдержка печатных СМИ должна остаться на уровне последних двух лет. Мы же берем на себя ответственность обеспечить законодательную базу для точного, целевого распределения этих средств. Активисты ОНФ разработали законопроект, в котором закрепляется понятие «региональное СМИ». Это позволит Роспечати установить порядок распределения финансирования именно этим средствам массовой информации, не позволяя претендовать на финансирование другим категориям изданий. Мы также будем добиваться того, чтобы оформление заявки на получение субсидии перестало быть для малотиражных региональных изданий той тяжелой бюрократической ношей, какой оно является сейчас», — пояснила член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Наталья Костенко.