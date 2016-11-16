Исламабад, 16 ноября, 2016, 20:09 — ИА Регнум. Мэр Карачи (Пакистан), обвиняемый в сотрудничестве с боевиками и подстрекательстве к насилию был освобождён после того, как внёс залог, сообщает 16 ноября Reuters.

Kmc.gos.pk Васим Ахтар

Васим Ахтар, член движения Муттахида Кауми, управляющий 20-миллионным мегаполисом, был встречен ликованием, когда выходил из здания суда.

Ахтар был освобождён под залог, его обвиняли в оказании медицинской помощи предполагаемым боевикам, рассказал его адвокат.

Мэр Карачи был арестован практически сразу же после его избрания на этот пост, его освобождение означает, что он сможет продолжить работу, однако расследование против него ещё не окончено.

Васим Ахтар является членом движения Муттахида Кауми. Это третья по численности партия в Пакистане, оппозиционная правительству. Партия исповедует либеральные ценности, выступает за светское государство и ориентируется на Запад.