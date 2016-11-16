Стокгольм, 16 ноября, 2016, 20:08 — ИА Регнум. Знаменитый американский рок-музыкант Боб Дилан, удостоенный Нобелевской премии в области литературы, не сможет прибыть на церемонию вручения престижной награды из-за занятости другими делами, сообщается в заявлении Шведской королевской академии наук.

Xavier Badosa Боб Дилан

15 ноября Шведская академия получила от Боба Дилана письмо, в котором он заявил, что из-за существующих обязательств не сможет приехать в Стокгольм в декабре на церемонию вручения Нобелевской премии. В письме подчеркивается, что Дилан «считает за честь» присуждение ему столь почетного приза.

Напомним, Нобелевская премия в области литературы 13 октября 2016 года была присуждена 75-летнему Бобу Дилану за «создание новых поэтических образов в великой американской песенной традиции». Сумма денежной части Нобелевской премии в этом году достигает $905 тыс.