Калуга, 16 ноября, 2016, 19:42 — ИА Регнум. 11-летний Илья и 12-летний Александр 15 ноября ушли из дома из дома в поселке Ферзиково Калужской области и пропали. В настоящее время, где находятся школьники неизвестно ни их родителям, ни педагогам, ни друзьям. Об этом 16 ноября корреспонденту ИА REGNUM сообщил следователь следственного отдела по городу Калуге СУ СКР по Калужской области Олег Буря.

Юкатан Разыскиваются дети

По предварительным данным, дети отпросились у родителей пойти на спортивную секцию, оба оставили телефоны дома и после этого исчезли. В настоящее время, следователями выясняются условия жизни и воспитания детей, опрошены члены семьи, учителя, проводятся иные следственные действия. Сотрудники правоохранительных органов принимают все возможные меры, чтобы найти пропавших детей.

Напомним, в сентябре 2016 года калужская полиция и волонтеры искали 11-летнего Илью Б. и 12-летнюю Эвелину Т. Детей благополучно нашли здоровыми и невредимыми.

Тогда, оба ребенка во время не пришли домой из школы.