Москва, 16 ноября, 2016, 19:38 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении в России минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 июля 2017 года до 7,8 тыс. рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

Законопроектом предполагается установление МРОТ с 1 июля 2017 года в сумме 7,8 тыс. рублей, что будет означать рост действующей сейчас величины МРОТ (7,5 тыс. рублей) на 4%. По расчетам правительства, повышение МРОТ в 2017 году коснется около 900 тыс. работников.

Индексация МРОТ на 4% обусловлена прогнозными показателями инфляции, которые должны в 2017 году составить в 4%. Для приведения зарплаты в государственных и муниципальных учреждениях в соответствие с новым МРОТ потребуется в 2017 году дополнительно около 5,2 млрд рублей, в том числе 3,45 млрд рублей из региональных бюджетов, отметила замглавы Минтруда Любовь Ельцова. Соотношение МРОТ к прожиточному минимуму составит в 2017 году 69,5%, в 2016 году эта цифра составила 69,9%, рассказала Ельцова.

«Увеличение МРОТ на 300 рублей — это лучше, чем отсутствие такого увеличения», — отметил первый замглавы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко («Единая Россия»). Россия занимает сегодня 91 место в мире по уровню минимальной зарплаты, это на уровне стран третьего мира, подчеркнул Олег Шеин («Справедливая Россия»). «Это позорное, но увеличение, ЛДПР вынужденно поддерживает законопроект, не выполняется норма о доведении уровня МРОТ до прожиточного минимума», — сказал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).