Ставрополь, 16 ноября, 2016, 19:37 — ИА Регнум.



Nevadm.ru Михаил Миненков

Главой города Невинномысска избран Михаил Миненков, ранее возглавлявший другой город Ставропольского края Михайловск, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Невинномысска.

Согласно требованиям реформы местного самоуправления, Миненков был предложен в качестве одной из кандидатур на этот пост конкурсной комиссией. Дума Невинномысска, рассмотрев все кандидатуры, проголосовала за Миненкова, после чего с ним был заключен контракт.

Голосование состоялось сегодня, 16 ноября 2016 года.

Одной из главных задач на новом посту Миненков назвал создание союза власти, бизнеса и общественности с целью развития Невинномысска, и создание комфортной городской среды. Невинномысск должен привлекать высокопрофессиональные кадры и быть примером социальной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 39-летний Герой России подполковник запаса Михаил Миненков сделал успешную военную карьеру. В августе 1999 года проявил мужество и высокий профессионализм в боях в Дагестане против банд Басаева и Хаттаба. В 2000 году ему присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

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В ставропольском Михайловске избран новый глава

Позже был избран депутатом Ставропольской городской думы. С 2014 года работал на посту главы администрации города-спутника Ставрополя — Михайловска.

Там его работа была признана эффективной — удвоен городской бюджет и создана действенная коммунальная система для населения.

Миненков досрочно сложил свои полномочия. 20 октября местная дума приняла отставку экс-главы.

Отметим, что Невинномысск — крупнейший гороод Ставрополья. Его по праву называют промышленной столицей региона. Здесь работают промышленные гиганты ОАО «Минерально-химическая компания «ЕвроХим» ОАО «Невинномысский азот» и «Арнест».