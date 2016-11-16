Москва, 16 ноября, 2016, 19:26 — ИА Регнум. Пакет законопроектов о присоединении России к Конвенции для унификации некоторых правил международных воздушных перевозок (Монреальской конвенции) правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Pixabay.com В ожидании вылета

Прежде всего, прописывается привязка компенсаций пассажирам или их родственникам к искусственному платежному средству — специальным правам заимствования (СПЗ). Их курс формируется на основе корзины из четырех ведущих валют — доллара, евро, иены и фунта стерлингов. На 16 ноября 1 СПЗ составляет 89,56 рублей. В частности, компенсации родственникам жертв авиакатастроф могут вырасти с зафиксированных сейчас в законодательстве 2 млн рублей до 100 тыс. СПЗ. Таким образом, в случае принятия документа родственники погибших авиапассажиров смогут рассчитывать на выплаты в почти 9 млн рублей.

Вводятся гарантии для перевозчиков по их освобождению от ответственности в размере, превышающем 100 тыс. СПЗ. В случае, если перевозчик докажет, что вред не был причинен из-за его небрежности или другого неправильного действия или бездействия, или такой вред причинен по вине другого лица, он освобождается от ответственности в размере, превышающем указанную планку.

Кроме того, Монреальская конвенция, в отличие от Варшавской конвенции, устанавливает максимальный размер ответственности за задержку при воздушной перевозке пассажира или багажа в размере 4150 СПЗ. Таким образом, с присоединением России к Монреальской конвенции выплата за задержку пассажирам составит, согласно курсу, более 370 тыс. рублей.

Отметим, что в настоящее время Воздушный кодекс предусматривает штраф в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более 50% стоимости полета.