Москва, 16 ноября, 2016, 19:23 — ИА Регнум. Сообщения в СМИ о новых эпизодах и новых фигурантах в деле экс-главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева не соответствуют действительности, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Government.ru В гордом одиночестве

Светлана Петренко подчеркнула, что в уголовном деле в отношении бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева только один эпизод и единственный фигурант. Она отметила, что вся возможная на данном этапе и вполне исчерпывающая информация уже обнародована, а все иные сообщения о способах совершения преступления, числе фигурантов и эпизодов, подробностях оперативно-розыскных мероприятий и сроках разработки целиком находятся на совести изданий, использующих недобросовестные, неосведомленные и некомпетентные источники информации.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, экс-глава МЭР задержан при получении взятки в $2 млн за выданную Минэкономразвития положительную оценку, позволившую «Роснефти» приобрести госпакет акций «Башнефти». Ему предъявлено обвинение во взятке с вымогательством. Решением суда Алексей Улюкаев помещен под домашний арест до 15 января 2017 года.