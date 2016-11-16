Минск, 16 ноября, 2016, 19:10 — ИА Регнум. Делегация Азербайджана во главе с мэром города Гянджа Эльмаром Велиевым провела сегодня, 16 ноября, переговоры в Совете министров Белоруссии. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Government.by Белорусско-азербайджанские переговоры

Участие в переговорах приняли зампреды Совмина Владимир Семашко, курирующий промышленность и ТЭК, а также Михаил Русый, курирующий АПК. Мэр Гянжи констатировал: «Наши отношения с Белоруссией развиваются во всех сферах — промышленности, сельском хозяйстве, науке и культуре».

По мнению Семашко, имеется потенциал для выхода на новый уровень торгово-экономического сотрудничества. Гянджинский автомобильный завод осуществляет сборку продукции Минского автомобильного завода (ОАО «МАЗ») и рассчитывает расширять линейку техники за счет новых моделей автобусов. «Думаю, что мы должны развиваться дальше, поставлять сельхозтехнику, уже есть определенные планы», — заявил Семашко.

Эльмар Велиев отметил, что в Белоруссии особый интерес у азербайджанской делегации вызвали предприятия мясо-молочной промышленности, белорусские ноу-хау в сельском хозяйстве, в том числе по обустройству агрогородков, сказано в официальном сообщении. Предметно данный круг вопросов был обсуждён с Михаилом Русым, который ранее возглавлял Минсельхозпрод Белоруссии.

В частности, Русый заявил: «Поскольку вас интересует тема сельского хозяйства, в первую очередь агрогородки, мы готовы показать наши наработки в этой сфере, поделиться опытом создания инфраструктуры. Кроме того, можем показать доильные залы любых модификаций и форм, роботов для доения коров».

«Мы начали неплохо работать с табаком и готовы работать с вами настолько тесно, насколько для вас это интересно. Отдельно мы готовы работать по созданию совместных производств — например, по организации переработки плодоовощной продукции в Белоруссии», — предложил Русый.

Было отмечено, что «Азербайджан заинтересован в белорусских кондитерских изделиях, алкогольных напитках и других товарах», проинформировал в Совмине Белоруссии. Там отметили также, что в конце ноября Александр Лукашенко собирается прибыть с визитом в Баку.

Как сообщало ИА REGNUM, на конец ноября запланированы переговоры Александра Лукашенко с Ильхамом Алиевым. До этого, 11 ноября, в Минске побывал президент Турции президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

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