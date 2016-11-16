Ставрополь, 16 ноября, 2016, 19:05 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Житель Ставропольского края осужден за попытку проникнуть в Сирию и участвовать там в военных действиях на стороне ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении ФСБ.

Рамиль Шабакаев из Ставропольского края через соцсеть «ВКонтакте» вел активную переписку со сторонниками радикальной исламистской идеологии. Они помогли ему распланировать выезд на территорию Сирийской Арабской Республики для участия в боевых действиях в составе международной террористической организации «Исламское государство Ирака и Леванта» (ИГИЛ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В феврале 2016 года Шабакаев получил от террористов инструкции по незаконному пересечению турецко-сирийской границы, а 7 апреля он был задержан в международном аэропорту «Ставрополь» во время посадки в самолет летящий из Ставрополя в Стамбул.

Сегодня, 16 ноября 2016 года приговором Октябрьского районного суда Ставрополя Шабакаев осужден за участие в незаконном вооруженном формировании. Еще во время предварительного следствия он полностью признал свою вину.

Осужденному назначено судом два года колонии общего режима.

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Напомним, 25 октября 2016 года Северо-Кавказским окружным военным судом был осужден к длительному сроку тюрьмы житель Ставропольского края Рахман Багбеков, завербованный в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В Сирии он прошёл обучение в одном из тренировочных лагерей террористов, где изучил минно-взрывное дело. В начале марта он вернулся в Россию, где был задержан сотрудниками ФСБ.

Багбеков осужден по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и приговорен к 15 годам строгого режима.