Рига, 16 ноября, 2016, 19:03 — ИА Регнум. В третьем квартале 2016 года 44% трудоустроенных жителей Латвии на основном рабочем месте зарабатывали не более 450 евро (после уплаты налогов), об этом свидетельствуют данные Центрального статистического управления, сообщает портал Rus.delfi.lv.

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В том числе минимальную зарплату, то есть 370 евро, или меньшую сумму получает каждый пятый трудящийся (20,1%). Нетто-зарплата каждого третьего от 450 до 700 евро (30,9%), от 700 до 1 400 евро 17,7%, а 2.5% — свыше 1 400 евро.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно опубликованному исследованию Eurostat, в мае 2016 года в Латвии зарплату до 70 евро в месяц получала 21 тысяча жителей страны (2,7%), а 68 300 — вообще не получали трудовых доходов. Также, зарплату меньше минимальной, от 70 до 150 евро получало 27 400 жителей или 3,5% от общего числа трудоустроенных, а зарплату от 150 до 300 евро — 60 200 жителей или 7,6%. А каждый третий житель латвийской провинции находится на пороге бедности, и это один из самых плохих показателей во всем Евросоюзе.