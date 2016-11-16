Махачкала, 16 ноября, 2016, 19:29 — ИА Регнум. Часть территории Махачкалы останется без света на четыре дня из-за ремонта ветхих электросетей. Энергетики займутся ремонтом воздушных линий электрической подстанции «Махачкала-110» — «Шамхал-Тяговая», сообщили ИА REGNUM 16 ноября в пресс-службе АО «Дагестанская сетевая компания».

Дарья Антонова ИА REGNUM Нет света

По этой причине с 16 по 20 ноября с 07:00 до 18:00 будет прекращаться подача электричества жителям поселков Семендер, Ленинкент, района Махачкала-1, ряда центральных улиц и крупных дачных сообществ.

В администрации Махачкалы отнеслись к намерениям сетевой компании критически. В пресс-службе мэрии заявили, что проведение указанных работ во время отопительного сезона и в период ухудшения погодных условий недопустимо. В администрации также указали на нарушение этими действиями законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, так как лимит допустимого перерыва электроснабжения составляет от двух до 24 часов.

С жалобой на действия сетевой компании мэрия обратилась в правительство Дагестана и прокуратуру Махачкалы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в сфере ЖКХ Махачкалы уже возникал коллапс во время двухнедельного отключения воды в городе и совпавшего с этим ухудшения погодных условий. Прервать водоснабжение значительной части дагестанской столицы пришлось на время профилактических работ на Миатлинской ГЭС во второй половине октября, водовод которой питает город.

К концу месяца в Махачкале выпала месячная норма осадков. Ливневые канализации не выдержали нагрузку, и некоторые улицы оказались сильно затоплены. Одновременно с этим забастовку объявили городские водители маршрутных такси из-за проблем с оформлением разрешения на установку газобаллонного оборудования. Затопление улиц и протест маршрутчиков сильно затруднили жителям передвижение по городу.

Вскоре Махачкалу постигла другая напасть — массовое отравление горожан питьевой водой, которая оказалась загрязнена после попадания сточных вод в городской водопровод во время проливных дождей. С 27 октября по сегодняшний день с симптомами острого кишечного отравления за помощью к врачу обратились более 1000 человек. За подачу горожанам инфицированной воды задержали гендиректора ОАО «Махачкалаводоканал» Магомеда Муртазалиева, который стал фигурантом уголовного дела и был арестован на два месяца.