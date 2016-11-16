Минск, 16 ноября, 2016, 18:54 — ИА Регнум. Первый энергоблок атомной электростанции, строящейся в Островецком районе Гродненской области Белоруссии, будет введён в эксплуатацию в 2019 году. Как сообщает ИА REGNUM, об этом сегодня, 16 ноября, в Островце заявил заместитель Совмина Белоруссии Владимир Семашко.

President.gov.by Александр Лукашенко посещает строящуюся Белорусскую АЭС. 2015

«Ожидаем, что к концу этого года придет новый корпус реактора. Весной 2017 года он будет установлен. И, таким образом, мы предполагаем, что блок в 2019 году должен быть введен», — цитирует госинформагентство БелТА зампреда Совмина Белоруссии. «Известно, что по неосторожности исполнителя уронили корпус реактора. И принято решение независимым регулятором, что в таком виде корпус нельзя принять. Для нас надежность и безопасность превыше всего. Если даже мизерные сомнения есть, то надо менять. Поэтому было принято решение о замене, это наше решение», — пояснил Семашко.

По его словам, работы ведутся согласно графику. Однако он не уточнил, по какому именно графику, так как ранее сам Семашко называл другие сроки ввода в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС — тоже согласно графику.

Напомним, 9 ноября в Минске состоялись переговоры председателя правительства Белоруссии Андрея Кобякова с генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. По итогам российская госкорпорация проинформировала об обсуждении строительства БелАЭС, отметив: «Сооружение энергоблоков №1 и №2 Белорусской АЭС ведется одновременно, и идет высокими темпами».

Как сообщало ИА REGNUM, «Росатом» строит БелАЭС на средства $10-миллиардного кредита правительства РФ. Проект БелАЭС предусматривает строительство двух энергоблоков суммарной мощностью до 2400 (2×1200) МВт. Для строительства первой белорусской АЭС был выбран проект АЭС ВВЭР-1200, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ. Генеральный контракт на сооружение Белорусской АЭС был подписан 18 июля 2012 года в Минске в ходе встречи председателя правительства РФ Дмитрия Медведева с председателем Совмина РБ (в то время) Михаилом Мясниковичем. Согласно утверждённому графику, первый реактор должен был быть запущен в 2018 году.