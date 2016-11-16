Москва, 16 ноября, 2016, 18:38 — ИА Регнум. Законопроект, предполагающий увеличение числа помощников депутата Госдумы и члена Совфеда, внесли в нижнюю палату парламента представители всех четырех фракций, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября.

Цитата из м/ф «Вовка в Тридевятом царстве». Реж. Борис Степанцев. 1965. СССР Верные помощники

Предлагается увеличить с пяти до семи количество помощников члена Совета Федерации и депутата Государственной думы, работающих по срочному служебному контракту или срочному трудовому договору.

Мера будет способствовать более оперативному реагированию на обращения граждан, позволит организовать постоянный прием населения в субъектах РФ, повысит результативность работы парламентариев с избирателями, отмечают авторы. Фракции в Государственной думе, в которых представлены депутаты не от всех регионов, получат дополнительную возможность для работы в субъектах РФ, указали авторы.

Общий объем бюджетных ассигнований, необходимый для реализации законопроекта, составит в 2017 году 781,952 млн рублей.

Фонд «на помощников» устанавливается в размере 231 084 рублей — он вырастет с 165 064 рублей.