Киев, 16 ноября, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко заявил об успешных испытаниях новой украинской ракеты, сообщается на его странице в Facebook.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. Вячеслав Котёночкин. 1984. СССР Новая ракета

По словам Порошенко, ракета способна на дальности до 60 км точно поражать цель. Никаких других характеристик ракеты Порошенко не привел, но снабдил свое сообщение коротким видеороликом, демонстрирующим пуск ракеты с тяжелого тягача, применяющегося для транспортировки реактивных систем залпового огня.

Напомним, ранее представители руководства Украины неоднократно заявляли о необходимости восстановления ракетного щита и вхождения в систему противовоздушной и противоракетной обороны Европы.