Ярославль, 16 ноября, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Администрация Ярославской области содействовала комплексу мероприятий по выявлению и пресечению преступлений коррупционной направленности, связанных с уголовным делом главы Переславля-Залесского Дениса Кошурникова. Об этом заявил официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правительство Ярославской области

В частности, задокументирована противоправная деятельность руководителей фармацевтического предприятия, которые подозреваются в крупной растрате средств, выделенных в 2010 году ООО «УК «Роснано» на реализацию проекта по созданию на территории Переславского муниципального района Ярославской области инновационного фармацевтического производства вакцин и лекарственных препаратов. На строительство данного объекта инвестировано более одного миллиарда рублей, завод руководители проектной компании обязались построить и запустить к сентябрю 2012 года, однако этот срок неоднократно переносили. На сегодняшний день объект не построен, работы по его строительству не ведутся, а денежные инвестиции растрачены.

Кроме мэрии Переславля-Залесского, офиса ООО «НТфарма», и места жительства подозреваемых следственные действия проводятся в помещениях ООО «УК «Роснано» и администрации Переславского муниципального района Ярославской области. В администрации Переславского муниципального района корреспонденту ИА REGNUM сообщили, что в данный момент там проводится совещание.