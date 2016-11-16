Стокгольм, 16 ноября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Более полувека с момента окончания Второй мировой войны — это история феноменального успеха, строившегося на свободе и демократии, свободной торговле, надежном союзничестве и дружбе. С приходом квласти в США Дональда Трампа наступит конец Запада в том виде, в котором мир его знает. Такой вывод делает бывший премьер-министр Швеции, экс-министр иностранных дел Карл Бильд в собственной авторской колонке на страницах The Washington Post.

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Как уточняет автор, особого успеха за это время добилась именно Европа, притом при покровительстве и за счет крепких связей с США. Такие взаимоотношения были в интересах обеих сторон, отмечает Карл Бильдт.

Первый тревожный сигнал, по мнению шведского политика, возник тогда, когда Дональд Трамп еще в качестве кандидата в президенты встретился с первым зарубежным политиком — ни с кем иным, а Найджелом Фараджем, идеологом Brexit. Таким образом, будущий президент США «дал знак поддержки тем темным силам в разных странах, которые пытаются уничтожить все, чего добились поколения американских и европейских политиков».

Но на этом европейские тревоги не кончаются, продолжает Карл Бильдт. Парижское соглашение по климату, договоренности по Ирану, важнейшие соглашения о свободной торговле — все повисло в воздухе с приходом к власти Дональда Трампа. Большая неясность появилась в вопросах безопасности, подчеркивает автор материала: в то время, как Трамп демонстрирует симпатию к России, он также, «как ястреб», следит за оборонными расходами европейских стран. Отвечая на претензии Трампа относительно вклада США в общую оборону (по словам будущего президента, Вашингтон покрывает до 70% трат Альянса — прим. ИА REGNUM ), Карл Бильдт уточняет: не надо забывать, что расходы США носят глобальный характер, с явной целью обеспечить контроль над Азиатско-Тихоокеанским регионом.

В логике Дональда Трампа, делает вывод Карл Бильдт, геоэкономика доминирует над геополитикой. Это вопрос заключения выгодных бизнес-сделок. Однако в таком случае, рассуждает шведский политик, трансатлантическое соглашение должно иметь первостепенное значение.