Переславль-Залесский, Ярославская область, 16 ноября, 2016, 18:11 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова и руководителей так и не построенного в Переславском районе фармацевтического завода «НТфарм» вызвало разные оценки у представителей ярославской политической и бизнес-общественности.

Илья Бесхлебный Переславль-Залесский

Так, депутат Госдумы РФ, лидер регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Грешневиков подчеркнул, что очень рад произошедшему. По мнению Грешневикова, толчком к возбуждению уголовного дела стало задержание и арест министра экономического развития Алексея Улюкаева.

«Свершилось то, что мы давно ожидали. Два года Кошурникова отслеживали правоохранительные органы, областная прокуратура требовала его отставки — но ничего не делавший и вечно спящий на ходу губернатор Ястребов решил переадресовать решение этого вопроса городской думе, которая «взяла под козырек». Мы неоднократно требовали привлечь Кошурникова к ответственности — за бизнес за границей, за создание муниципальных предприятий и перевод их в частную собственность, за лоббирование интересов своих компаний, за наезды на организации «Энергетик» и «Мострансгаз», за рукоприкладство в отношении Сергея Скорнякова (гендиректор ООО «Газпром Межрегионгаз Ярославль» — прим. ред). И хоть бы что! Мне, кстати, говорили, что у него большая «крыша». Но новое руководство региона не захотело терпеть все это — Кошурникову послали две «чёрные метки», но он не отреагировал. При этом я думаю, что уголовное преследование министра Улюкаева открыло возможность для задержания мэра Переславля», — заявил корреспонденту ИА REGNUM Анатолий Грешневиков.

Его коллега, депутат Госдумы РФ от «Единой России» и секретарь политсовета регионального отделения партии Илья Осипов считает, что продажа земли под строительство завода преступлением не является. Однако он пообещал исключить Кошурникова из партии, если его вина будет установлена судом.

«Если уголовное дело будет возбуждено, то членство Дениса Кошурникова в партии будет приостановлено. Если же будет вынесен обвинительный приговор суда, то он будет из партии исключен. Задача следствия — установить, чем вызвано то, что завод не был построен: объективными причинами или коррупционными моментами. Каково в этом всем участие Дениса Кошурникова? То, что он продал участок под строительство завода — еще не преступление. То, что он выдал разрешение на строительство? Так надо еще разбираться во всех нюансах этих действий», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM Илья Осипов.

Президент Торгово-промышленной палаты Ярославской области Сергей Кузенев также не усматривает криминала в факте продажи земельного участка. По его мнению, Денис Кошурников — косвенный участник событий.

«Пока относительно ясна вина руководства компании «НТфарм», которое взяло деньги — немалые деньги, взяло на себя обязательства по строительству завода. То, что в итоге нет ни денег, ни завода — это факт. Степень же виновности остальных участников этих событий должно установить следствие. Хочу также отметить, что в Ярославской области вполне успешно реализован другой проект Роснано — завод по производству твердосплавного инструмента с наноструктурированным покрытием в Рыбинске». Предприятие работает», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Сергей Кузенев.