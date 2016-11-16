Радио REGNUM: второй выпуск за 16 ноября
Москва, 16 ноября, 2016, 18:00 — ИА Регнум.
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
- Генассамблея ООН приняла резолюцию по правам человека в Крыму;
- Владимир Путин отказался от Римского статута Международного уголовного суда;
- Стали известны имена чиновников, которые, как и Улюкаев, находились «в разработке»;
- Суд Калининграда поддержал газету, оклеветавшую советских воинов;
- Госдума ввела штрафы за прогулы пленарных заседаний;
- Канцлер Германии потеряла надежду договориться с США.