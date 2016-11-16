Ярославль, 16 ноября, 2016, 17:45 — ИА Регнум. 16 и 17 ноября 2016 года на вокзале Ярославль-Главный пройдут хоровые концерты, такие акции могут стать регулярными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении Северной железной дороги. Перед пассажирами в фойе вокзала выступят артисты Ярославской филармонии и камерный хор «Ярославский спев».

Rzd.ru Вокзал Ярославль Главный

«Ярославский спев» выступит 16 декабря в 19 часов, а хоровая капелла «Ярославия» в 15 часов 17 декабря на втором этаже, в зале ожидания пригородных поездов. Проект музыканты и железнодорожники назвали «Песни на Главном». Заманить пассажиров новыми экстравагантными формами железнодорожники пытаются не впервые.

«Мы проводили акции на тему здорового образа жизни, по проверке задолженностей по налогам, интерактивные игры, была необычная акция «Ночь в электричке». Теперь на час мы превратим вокзал в концертный зал», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор Северной пригородной пассажирской компании Сергей Горюнов.

По словам заместителя директора Ярославской филармонии Григория Быкова, традиции таких выступлений в отреставрированных зданиях многолюдных залов ожидания возобновилась в 2012−2013 годах.

«Тогда зачинателем был Юрий Башмет, это было в отреставрированном вокзале Сочи. И там уже выступала наша хоровая капелла «Ярославия», так что опыт у них есть. А что касается заинтересованности, то она обоюдная. Мы тоже привлекаем новую аудиторию, люди потом придут сами к нам. Этот опыт не нов, еще в дореволюционные годы на Павловском вокзале Петербурга проходили симфонические или хоровые выступления», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора Ярославской государственной филармонии Григорий Быков.