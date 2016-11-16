Москва, 16 ноября, 2016, 17:42 — ИА Регнум. Решение Банка России о создании реестра ломбардов позволит вести точный учет ломбардов на рынке, упростит процедуру ликвидации организации и облегчит борьбу с теневыми игроками. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 ноября заявил председатель Совета «Национального объединения ломбардов» Алексей Лазутин.

Иегуды Пена. Еврей в меняльной лавке

«Мы поддерживаем создание отдельного реестра ломбардов и считаем, что его ведение позволит вести точный учет работающих ломбардов и активно бороться с теневыми игроками — ломбардами, работающими без лицензии или в формате комиссионных магазинов», — заявил Лазутин.

Кроме того, теперь упростится процедура ликвидации недействующих ломбардов или ломбардов, допускающих серьезные нарушения, указал он. «Для вывода компании с рынка потребуется лишь ее исключение из этого реестра. Сейчас для ликвидации ломбарда необходимо решение суда, и этот процесс идет крайне медленно», — пояснил председатель Совета Национального объединения.

Создание отдельного реестра ломбардов свидетельствует о том, что Центробанк при разработке нововведений начал прислушиваться к мнению участников рынка, указывает Лазутин.

«На начальном этапе регулятор принимал и менял нормативные правовые акты по своему усмотрению, и когда регуляторная нагрузка по этим новациям стала серьезно сказываться на операционной деятельности ломбардов, вместо ломбардов стали появляться комиссионные магазины, которые ведут деятельность, выйдя из-под надзора ЦБ и формально не нарушая действующего законодательства», — констатирует эксперт.

«Также сейчас успешно функционируют скупки при ломбардах в качестве другого юрлица, которые позволяют потребителю получить больше за продаваемое имущество, при этом не замораживая оборотные средства ломбардов», — продолжил он.

«Очевидно, что сегодня рынку необходим такой инструмент для мониторинга состояния рынка, увеличения его прозрачности и упрощения регулирования, но мы полагаем, что ведение этого реестра лучше предоставить участникам рынка, например, отраслевой СРО (саморегулируемой организации)», — сказал в заключение Лазутин.

Напомним, что 16 ноября «КоммерсантЪ» сообщил о том, что готовы предложения по изменению законодательства, в соответствии с которыми ЦБ будет вести реестр ломбардов. По словам начальника главного управления рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Банка России Ильи Кочеткова, соответствующий законопроект планируется внести в Госдуму до конца года.

В настоящее время данные о ломбардах учитываются в Едином государственном реестре юридических лиц. Когда новый закон будет принят, юридическое лицо будет приобретать статус ломбарда только с момента внесения его в реестр ЦБ. По оценкам экспертов, в России сейчас зарегистрировано около 8 тыс. ломбардов, однако половина из них по факту не ведет свою деятельность.

Ранее в связи с нарастающими проблемами на ломбардном рынке «Национальное объединение ломбардов» обратилось к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с письмом, в котором в частности участники рынка просили изменить методику расчета полной стоимости кредита (ПСК) — предельного размера эффективной ставки, по которой выдается займ.

По мнению владельцев ломбардов, последовательное снижение ПСК ставило под угрозу судьбу небольших региональных ломбардов, служащих последним доступным источником кредитования для жителей многих малых, а также способствовало «уходу в тень» многих участников рынка.