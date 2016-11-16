Киев, 16 ноября, 2016, 17:16 — ИА Регнум. Запорожский автозавод рассматривает возможность запуска в серийное производство кроссовера на базе китайского паркетника Chery Tiggo 3X, передаёт издание «Автоцентр». На Украине уже был опыт создания автомобиля на базе китайской машины: ZAZ Forza, построенный на основе Chery A-13, производят там с 2011.

Vstroechke.ru Chery Tiggo 3X

Однако выпуск кроссовера будет возможен лишь при более высоком спросе на новые автомобили в стране. По итогам октября, на Украине было реализовано 6073 новых легковых автомобиля. В целом за 2016 год на Украине было продано 50,2 тысячи машин. Что касается завода ЗАЗ, в октябре на предприятии было собрано всего 59 автомобилей.

Запуск производства новых моделей в сегодняшних условиях украинского авторынка — это нелепость. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал автомобильный эксперт Сергей Баранов. По его словам, когда весь объем продаж составляет в среднем 5 тысяч машин за месяц, сборка даже самой популярной модели не будет рентабельной. «Скорее всего, «УкрАвто» анализирует возможности одного из потенциально возможных в будущем проектов. Но сейчас его целесообразность выглядит очень сомнительной», — отметил Баранов.

У китайских брендов на авторынке Украины доля такая же низкая, как и в России. Выпуск кроссовера под брендом ЗАЗ по доступной цене мог бы быть успешным, но в любом случае такой проект требует серьезных инвестиций, которые вряд ли окупятся с учетом нынешней ситуации на авторынке страны.

Напомним, что завод ЗАЗ уже не первый год рассматривает возможность выпуска кроссовера, но, кроме низкого объёма рынка, этому препятствуют также отсутствие на Украине дешевых инвестиционных кредитов и то, что государство мало заинтересовано в развитии отечественного автопрома.