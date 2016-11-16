В Севастополе дополнительно откроют семь детских садов
Севастополь, 16 ноября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Правительство Севастополя намерено включить в систему образования в 2017 году семь новых и капитально отремонтированных детских садов. Об этом на брифинге 16 ноября заявил заместитель губернатора города Юрий Кривов, передает корреспондент ИА REGNUM.
По словам чиновника, долгострой — детский сад в микрорайоне Казачья бухта — «примет детей в марте-апреле следующего года».
Еще три детских сада, строительство которых запланировано федеральной программой развития Крыма и Севастополя, будут введены в эксплуатацию также в будущем году. По инициативе губернатора их строительство с более поздних сроков были перенесено на 2017 год. Новые объекты появятся на ул. Шевченко, проспектах генерала Острякова и Античном.
«Детсад №87 после капремонта будет введен в эксплуатацию в январе-феврале 2017 года. До конца года мы должны приступить к капремонту детсадов №4 и №122, которые в свое время были выведены из системы образования», — перечислил вице-губернатор.
«То есть до конца 2017 года мы всего должны будем построить или вернуть после капремонтов семь детских садов», — подытожил чиновник.
Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в городе не работают пять детских садов. В разгар отопительного сезона в них проводят ремонты.