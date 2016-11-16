Севастополь, 16 ноября, 2016, 17:01 — ИА Регнум. Правительство Севастополя намерено включить в систему образования в 2017 году семь новых и капитально отремонтированных детских садов. Об этом на брифинге 16 ноября заявил заместитель губернатора города Юрий Кривов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

По словам чиновника, долгострой — детский сад в микрорайоне Казачья бухта — «примет детей в марте-апреле следующего года».

Еще три детских сада, строительство которых запланировано федеральной программой развития Крыма и Севастополя, будут введены в эксплуатацию также в будущем году. По инициативе губернатора их строительство с более поздних сроков были перенесено на 2017 год. Новые объекты появятся на ул. Шевченко, проспектах генерала Острякова и Античном.

«Детсад №87 после капремонта будет введен в эксплуатацию в январе-феврале 2017 года. До конца года мы должны приступить к капремонту детсадов №4 и №122, которые в свое время были выведены из системы образования», — перечислил вице-губернатор.

«То есть до конца 2017 года мы всего должны будем построить или вернуть после капремонтов семь детских садов», — подытожил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в городе не работают пять детских садов. В разгар отопительного сезона в них проводят ремонты.