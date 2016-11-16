Лондон, 16 ноября, 2016, 17:00 — ИА Регнум. «Америка Трампа попытается договориться с Россией Путина, — считает обозреватель издания Гидеон Рахман. — Трамп, хотя в душе, может быть, ему и не нравится то, как Крым ушел в Россию, де-факто согласится с принадлежностью полуострова Москве».

Donald Trump Трамп

США, считает Рахман, «ради оздоровления обстановки в мире отменят антироссийские санкции, откажут Грузии и Украине в приеме в НАТО и остановят увеличение численности войск НАТО в балтийских странах.

За это Россия должна будет прекратить агрессию против Украины и давить на Прибалтику. Напряженность на линии соприкосновения НАТО и России уменьшится».

На Ближнем Востоке две супердержавы, «наконец-то начнут совместно воевать против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а Штаты откажутся от идеи сместить Асада. Трамп будет действовать больше с позиций бизнесмена, чем политика».

Однако такие уступки, предупреждает британский обозреватель американского президента, таят в себе большие опасности.

«Заключить союз с палачами, хладнокровно убивающими гражданское население в Алеппо — значит продемонстрировать почти полное отсутствие какой-то общечеловеческой морали, — убежден автор. — Многие в Европе и Америке могут отвернуться от такого президента. Кроме того, идя на такие уступки, Трамп должен верить в то, что Путин выполнит обещания, которые будет брать на себя в качестве ответной любезности. А непредсказуемый российский лидер может поступить иначе: выторговав одни уступки, прийти через некоторое время за новыми. Например, в странах Балтии. Не зря же в Калининграде установили «Искандеры».

«Довериться опытному и коварному коллеге — рискованная операция для Трампа, — предупреждает обозреватель. — Путин может его обвести вокруг пальца, что Трамп, как опытный бизнесмен, вряд ли будет терпеть. Есть, конечно, надежда на то, что глава РФ действительно хочет добиться возвращения уважения к его стране. Но слабо верится, что это так, и при общении Москвы и Вашингтона на равных все нормализуется. Путину ведь еще требуется, чтобы Штаты не поддерживали российскую либеральную оппозицию».

Пойдет ли на это новый хозяин Овального Кабинета, у Гидеона Рахмона ответа нет.