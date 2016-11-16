Мадрид, 16 ноября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. «Жители сербской деревни Хаджинце на общем сходе решили переименовать ее в Путиново в честь российского президента», — стараясь удержаться от эмоций, сообщает издание.

Balkanpro.ru Путиново

«Путин для нас — самый крупный и лучший государственный лидер в мире, поэтому наша деревня с гордостью будет носить его имя», — цитирует портал одного из жителей населенного пункта Милутина Петрусича. — Прежнее название деревни имело турецкие корни и происходило от «хадж», обозначающего паломничество мусульман в Мекку. Мы не хотим тут ничего турецкого, мы славяне, и нам нужно все славянское. «Путиново» означает «Место Путина». Звучит хорошо и удобно».

«Жители села заявляют, что им не нужно ждать чьего-то разрешения на переименование своего населенного пункта. Как они сказали, так и будет. Тем более что предложение о переименовании было одобрено на сельском референдуме. Уважение к российскому лидеру здесь зашло так далеко, что даже местный крепкий спиртной напиток — ракию — они решили переименовать в «Путиновачу», — сообщает 20 minutos.