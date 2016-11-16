Москва, 16 ноября, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В России к лечению детей родители почти всегда прибегают по рекомендации доктора: подавляющее большинство российских мам малышей до 8 лет (88%) следуют назначению врача, когда дают ребенку тот или иной антибиотик, еще 11% вспоминают прошлый опыт (препарат, ранее прописанный врачом). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Наиболее популярная форма антибиотиков для детей в России являются растворимые в воде таблетки Солютаб (за последний год их применяли 38% мам), на втором месте порошок или гранулы для приготовления суспензии (32%), на третьем — готовый сироп или суспензия (21%).

При этом существенная доля «мамочек» не знает правил хранения и приготовления суспензий: 32% хранят их не в холодильнике, а в шкафу, аптечке или в другом месте, 16% подвергают их термическому воздействию, еще 16% используют иные методы подогрева, вместо ожидания согревания при комнатной температуре.

В вопросе дозировки суспензий мамы более грамотны: 96% используют мерную ложку, стаканчик или шприц из упаковки к препарату, только 4% применяют чайную ложку/отмеряют «на глазок» или др.

Опрос проведен 30 октября — 06 ноября 2016 года среди женщин, воспитывающих детей в возрасте до 8 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1000 респондентов.