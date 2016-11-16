Москва, 16 ноября, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на усиление ответственности должностных лиц правоохранительных органов за необоснованное уголовное преследование предпринимателей и прекращение ими хозяйственной деятельности, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 ноября. законопроект инициирован президентом РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Вводится новый состав преступления: незаконное возбуждение уголовного дела, совершенное в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности, либо из корыстной или иной личной заинтересованности, и повлекшее прекращение предпринимательской деятельности или причинение крупного ущерба. Крупным ущербом признается ущерб на сумму более 1,5 млн. рублей. За такое деяние законопроектом предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. Расследование преступлений предлагается передать следователям Следственного комитета.

Кроме того, предполагается усиление ответственности сотрудников правоохранительных органов за привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности — до 7 лет лишения свободы. Если же такое деяние сопряжено с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, либо повлекло причинение крупного ущерба, то лишение свободы последует на срок от 5 до 10 лет.

«Злоупотребление правом, когда под видом расследования уголовного преступления совершается, по сути, захват предприятия или разорение помешавшего кому-то бизнеса, имеет своим последствием не только снижение числа хозяйствующих субъектов и уничтожение десятков или сотен рабочих мест», — возмущен глава комитета Госдумы по законодательству Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Парламентарий также считает, что «в дальнейшем стоило бы подумать и об ответственности заказчиков и бенефициаров такого рода преступлений, зачастую находящихся вне корпуса силовых структур.