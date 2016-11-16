Вашингтон, 16 ноября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама заявил, что несмотря на избрание президентом США Дональда Трампа, обязательства Вашингтона по отношению к НАТО будут исполняться, сообщает 16 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Уходящий президент также поспешил заверить союзников, что будет поддерживать основные стратегические интересы США в мире. «Сегодня НАТО — самый мощный военный альянс, он силен и готов доказать эту силу, также как это было всегда. И я уверен, что американская приверженность Североатлантическому альянсу, выдержавшая семь десятилетий, выдержит и нового президента» — сказал Обама во время своего выступления в Афинах.

Это последняя поездка Обамы по Европе в качестве президента США. «Наши демократические ценности показывают, что мы сильнее террористов, фундаменталистов и тиранов, которые пытаются изменить образ жизни народов с помощью насилия», — заявил глава Белого дома.

«Демократия сильнее «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — резюмировал уходящий президент.