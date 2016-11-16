Москва, 16 ноября, 2016, 16:32 — ИА Регнум. Доля жителей России, страдающих ожирением, постепенно снижается. Более того, уменьшается и число людей с недостаточным весом. С другой стороны, количество россиян с избыточным весом остается неизменным. Нормальный вес имеют около половины населения страны старше 16 лет. Таковы данные регулярного исследования РосИндекс компании Ipsos Comcon.

Василий Перов. Чаепитие в Мытищах, близ Москвы. 1862

Уменьшается число граждан, страдающих ожирением в городах с населением 100 тыс. — 1 миллион, с 2015 года к этому тренду «присоединились» и города-миллионники (не считая Москву и Санкт-Петербург).

При этом в I полугодии 2016 г., доля людей, страдающих ожирением, начала снижаться даже в Москве, где таких людей больше, чем в целом по стране, и существовала тенденция к увеличению числа страдающих ожирением.

Это происходит из-за изменения отношения граждан к своему питанию и внешнему виду: в I полугодии 2016 г., по сравнению с 2015 г., опрошенные значимо чаще говорили, что они следят за количеством калорий в еде.

Кроме того, за полгода заметно увеличилась доля вегетарианцев: с 16,4% до 17,4%. Выросла и доля тех, кто был согласен с утверждением: «большую часть времени я стараюсь «сбросить» вес».

Всё больше Жителей России старше 16 лет начинают заниматься спортом: в I полугодии 2016 г. 38% сказали, что занимаются спортом или делают зарядку хотя бы раз в неделю, хотя в 2015 г. таких людей было 37%, а в 2014 г. 36%.

Опрос проводился в ноябре 2016 года в городах России с населением 100 тыс. Годовая выборка: более 25 тыс. респондентов