Калининград, 16 ноября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Прокуратура Калининградской области инициировала проверку по факту популяризации государственными органами имени нацистской поэтессы Агнес Мигель. Такое решение надзорное ведомство приняло после обращения редакции ИА REGNUM.

Prussia39.ru Братская могила советских воинов в г. Правдинске со стелой, установленной в 1949 году

Напомним, научно-производственный центр (НПЦ) по охране памятников Калининградской области указал в своей документации выявленный объект культурного наследия как «здание школы Агнес Мигель» в городе Правдинске, хотя в ведомственных документах шестилетней давности он значится как «здание школы нач. XX века».

При этом историческим фактом является то, что Мигель в 1933 году подписала «Клятву верности» пришедшему к власти в Германии Гитлеру, а затем поддерживала нацистское руководство страны и даже после безоговорочной капитуляции Рейха в 1945 году и последующего процесса денацификации не отказалась от своих нацистских взглядов.

Фрагмент аукционной документации калининградского центра по охране памятников

По мнению прокуратуры, присвоение объекту культурного наследия имени Мигель, поддерживавшей идеологию фашизма во время Великой Отечественной войны, а также иная популяризация «может оказать информационно-идеологическое влияние на формирование у молодёжи Калининградской области положительной оценки действий НСДРП и фашизма».

Как следствие, продолжили в ведомстве, «постепенно развить чувство толерантности к лицам, состоящим в фашистской германской партии». «Данный факт также может послужить причиной и условием для создания экстремистских нацистских группировок», — подытожили в прокуратуре.

Прокуратура полагает, что совершение вышеуказанных действий может свидетельствовать о неисполнении и нарушении руководством Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области и ГБУК «Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области», подготовившим и согласовавшим документы.

Прокуратура выяснит, нарушены ли чиновниками от культуры требования ч.2 ст. 29 Конституции Российской Федерации («Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства»), Указа президента России № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», а также ряда статей Федеральных законов «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».