Популяризация Мигель в Калининграде влияет на положительную оценку фашизма
Калининград, 16 ноября, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Прокуратура Калининградской области инициировала проверку по факту популяризации государственными органами имени нацистской поэтессы Агнес Мигель. Такое решение надзорное ведомство приняло после обращения редакции ИА REGNUM.
Напомним, научно-производственный центр (НПЦ) по охране памятников Калининградской области указал в своей документации выявленный объект культурного наследия как «здание школы Агнес Мигель» в городе Правдинске, хотя в ведомственных документах шестилетней давности он значится как «здание школы нач. XX века».
При этом историческим фактом является то, что Мигель в 1933 году подписала «Клятву верности» пришедшему к власти в Германии Гитлеру, а затем поддерживала нацистское руководство страны и даже после безоговорочной капитуляции Рейха в 1945 году и последующего процесса денацификации не отказалась от своих нацистских взглядов.
По мнению прокуратуры, присвоение объекту культурного наследия имени Мигель, поддерживавшей идеологию фашизма во время Великой Отечественной войны, а также иная популяризация «может оказать информационно-идеологическое влияние на формирование у молодёжи Калининградской области положительной оценки действий НСДРП и фашизма».
Как следствие, продолжили в ведомстве, «постепенно развить чувство толерантности к лицам, состоящим в фашистской германской партии». «Данный факт также может послужить причиной и условием для создания экстремистских нацистских группировок», — подытожили в прокуратуре.
Прокуратура полагает, что совершение вышеуказанных действий может свидетельствовать о неисполнении и нарушении руководством Службы государственной охраны объектов культурного наследия Калининградской области и ГБУК «Научно-производственный центр по охране, учету и реставрации памятников истории и культуры Калининградской области», подготовившим и согласовавшим документы.
Прокуратура выяснит, нарушены ли чиновниками от культуры требования ч.2 ст. 29 Конституции Российской Федерации («Не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства»), Указа президента России № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», а также ряда статей Федеральных законов «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».