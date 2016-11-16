Организатор пермской «Кущевки» получил пожизненный срок
Кудымкар, Пермский край, 16 ноября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Пермском крае осуждён бывший заместитель главы Кудымкарского района Иван Галкин. Он приговорен к высшей мере наказания — пожизненному заключению. Дело Галкина, который обвинялся в серии заказных убийств, местные СМИ окрестили пермской «Кущевкой», а Галкина — «кровавым Иваном», передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Краевой суд вынес приговор по делу о пермской «Кущевке». На скамье подсудимых оказался бывший заместитель главы Кудымкарского района Иван Галкин, которого обвиняли в организации серии разбойных нападений и заказных убийств. По версии следствия, чиновник с помощью наемного киллера «устранял» людей, которые мешали ему и его знакомым заниматься предпринимательской деятельностью, либо за счет которых можно было обогатиться», — сообщает телекомпания «Рифей Пермь».
По данным СКР, 55-летнему Ивану Галкину вменяли преступления, предусмотренные частью 3 статьи 33, пунктов «б, в» части 4 статьи 162 УК РФ в редакции Федерального закона
Следствием и судом установлено, что с ноября 2007 по 2015 год Галкин, находясь в Перми и Кудымкаре, действуя в составе организованной группы лиц, совершил ряд особо тяжких преступлений. Так, в ноябре 2007 года, заместитель главы Кудымкарского района организовал совершение убийства 90-летней жительницы Кудымкара. Организатор преступления преследовал цель не допустить возможность оспорить потерпевшей в суде состоявшуюся сделку по продаже квартиры его знакомой. В последующем, действуя в составе организованной группы, в 2013 году чиновник организовал разбойное нападение и сопряжённое с ним убийство начальника территориального управления министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу.
В мае 2014 года, действуя в составе организованной группы, организовал поджог деревянного строения, принадлежащего жителю Кудымкарского района.
В августе 2014 года, также в составе организованной группы, он же организовал разбойное нападение и сопряжённое с ним убийство 80-летней жительницы города Перми, похитив у неё 140 тысяч рублей.
Преступления долгое время оставались не раскрытыми. В ходе расследования уголовного дела следователем были допрошены более 35 свидетелей и потерпевших, назначены и проведены более 20 различных судебных экспертиз, выполнены очные ставки и проверки показаний на месте. Материалы уголовного дела составили 23 тома.
Приговором суда Ивану Галкину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму свыше 5,5 млн рублей.
Ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении исполнителя преступлений, заключившего соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием. Его осудили на 19 лет и четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Первые пять лет он проведёт в тюрьме.