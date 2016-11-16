Кудымкар, Пермский край, 16 ноября, 2016, 16:33 — ИА Регнум. В Пермском крае осуждён бывший заместитель главы Кудымкарского района Иван Галкин. Он приговорен к высшей мере наказания — пожизненному заключению. Дело Галкина, который обвинялся в серии заказных убийств, местные СМИ окрестили пермской «Кущевкой», а Галкина — «кровавым Иваном», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Краевой суд вынес приговор по делу о пермской «Кущевке». На скамье подсудимых оказался бывший заместитель главы Кудымкарского района Иван Галкин, которого обвиняли в организации серии разбойных нападений и заказных убийств. По версии следствия, чиновник с помощью наемного киллера «устранял» людей, которые мешали ему и его знакомым заниматься предпринимательской деятельностью, либо за счет которых можно было обогатиться», — сообщает телекомпания «Рифей Пермь».

По данным СКР, 55-летнему Ивану Галкину вменяли преступления, предусмотренные частью 3 статьи 33, пунктов «б, в» части 4 статьи 162 УК РФ в редакции Федерального закона от 08.12.2003 года № 162-ФЗ «Организация разбоя, то есть нападения в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с незаконным проникновением в жилище, в целях завладения имуществом в особо крупном размере, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», частью 3 статьи 33, пунктов «в, з» части 2 статьи 105 УК РФ «Организация убийства, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, сопряженного с разбоем», пунктами «а, в, ж, з» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство, двух лиц, лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой, сопряженное с разбоем», пунктами «а, б, в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в жилище, организованной группой, в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога», пунктами «а, в» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, то есть нападение в целях хищения чужого имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, организованной группой, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего», частью 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатого вещества».

Следствием и судом установлено, что с ноября 2007 по 2015 год Галкин, находясь в Перми и Кудымкаре, действуя в составе организованной группы лиц, совершил ряд особо тяжких преступлений. Так, в ноябре 2007 года, заместитель главы Кудымкарского района организовал совершение убийства 90-летней жительницы Кудымкара. Организатор преступления преследовал цель не допустить возможность оспорить потерпевшей в суде состоявшуюся сделку по продаже квартиры его знакомой. В последующем, действуя в составе организованной группы, в 2013 году чиновник организовал разбойное нападение и сопряжённое с ним убийство начальника территориального управления министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу.

В мае 2014 года, действуя в составе организованной группы, организовал поджог деревянного строения, принадлежащего жителю Кудымкарского района.

В августе 2014 года, также в составе организованной группы, он же организовал разбойное нападение и сопряжённое с ним убийство 80-летней жительницы города Перми, похитив у неё 140 тысяч рублей.

Преступления долгое время оставались не раскрытыми. В ходе расследования уголовного дела следователем были допрошены более 35 свидетелей и потерпевших, назначены и проведены более 20 различных судебных экспертиз, выполнены очные ставки и проверки показаний на месте. Материалы уголовного дела составили 23 тома.

Приговором суда Ивану Галкину назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Кроме того, удовлетворены гражданские иски потерпевших на сумму свыше 5,5 млн рублей.

Ранее было завершено расследование уголовного дела в отношении исполнителя преступлений, заключившего соглашение о досудебном сотрудничестве со следствием. Его осудили на 19 лет и четыре месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Первые пять лет он проведёт в тюрьме.